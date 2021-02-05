Промежуток между введением доз "Спутника V" может составлять до двух месяцев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Разрыв между введением первой и второй дозы вакцины против коронавируса "Спутник V" может доходить до двух месяцев, такой период не повлияет на эффективность препарата. Об этом в совместном интервью ТАСС и Казинформ сообщил директор разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Согласно инструкции, [промежуток должен составлять] три недели. Но исходя из научных данных и научных наблюдений если промежуток по каким-то обстоятельствам будет увеличен до двух месяцев, это не будет критичным разрывом в плане эффективности", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли человеку повторно делать обе прививки, в случае если он заболел после введения первой дозы препарата, Гинцбург ответил, что заново вакцинироваться не стоит. "Но опять-таки надо определить у человека титр протективных антител и в зависимости от этого титра решать, вакцинировать его вторым компонентом или нет", - пояснил он.

Ранее Гинцбург сообщал, что человек может заразиться новой коронавирусной инфекцией в период между введением первой и второй дозы вакцины против коронавируса, так как иммунитет в среднем вырабатывается на 21-й день после первой инъекции, а устойчивый - через три недели после второй.