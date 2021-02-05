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Пандемия COVID-19

Промежуток между введением доз "Спутника V" может составлять до двух месяцев

При этом тем, кто заболел после введения первой дозы препарата, заново вакцинироваться не стоит, отметил директор разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Разрыв между введением первой и второй дозы вакцины против коронавируса "Спутник V" может доходить до двух месяцев, такой период не повлияет на эффективность препарата. Об этом в совместном интервью ТАСС и Казинформ сообщил директор разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Согласно инструкции, [промежуток должен составлять] три недели. Но исходя из научных данных и научных наблюдений если промежуток по каким-то обстоятельствам будет увеличен до двух месяцев, это не будет критичным разрывом в плане эффективности", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли человеку повторно делать обе прививки, в случае если он заболел после введения первой дозы препарата, Гинцбург ответил, что заново вакцинироваться не стоит. "Но опять-таки надо определить у человека титр протективных антител и в зависимости от этого титра решать, вакцинировать его вторым компонентом или нет", - пояснил он.

Ранее Гинцбург сообщал, что человек может заразиться новой коронавирусной инфекцией в период между введением первой и второй дозы вакцины против коронавируса, так как иммунитет в среднем вырабатывается на 21-й день после первой инъекции, а устойчивый - через три недели после второй.

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