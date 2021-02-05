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Гинцбург считает возможным вакцинировать от коронавируса 60% россиян к середине года

Директор Центра им. Гамалеи заявил, что уровень производства вакцины позволяет это сделать

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вакцинировать от коронавируса необходимые для создания иммунной прослойки 60% населения России можно будет уже к середине текущего года, считает директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищенных", - сказал он в совместном интервью ТАСС и Казинформ.

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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