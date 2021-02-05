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Пандемия COVID-19

Гинцбург рассказал, что хранить "Спутник V" при 2-8 градусах тепла можно два месяца

По словам директора разработавшего препарат Центра им. Гамалеи, разработчики надеются продлить срок хранения до шести месяцев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Хранение вакцины "Спутник V" при температуре 2-8 градусов тепла пока разрешено в течение двух месяцев, однако разработчики надеются продлить срок до шести месяцев. Об этом сообщил директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"В инструкцию к препарату была внесена возможность его хранения при температуре обычного бытового холодильника, а не при минус 18, в течение двух месяцев. Но сложность в том, что практически один месяц из этих двух уходит на контроль качества вакцины, поэтому для того, чтобы доставить вакцину и вколоть ее человеку, фактически остается один месяц. Это маловато. Но сейчас этот процесс исследуется. По мере дальнейшей работы, надеюсь, этот срок будет увеличен до шести месяцев", - рассказал Гинцбург в совместном интервью ТАСС и агентству Казинформ.

По словам разработчика, увеличение сроки хранения вакцины при более высокой температуре позволит упростить логистику поставок препарата и снизить расходы на нее.

В январе Минздрав России разрешил хранить и перевозить "Спутник V" при температуре от 2 до 8 градусов тепла, тогда как ранее разрешалось хранить вакцину только при минус 18 градусах.

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РоссияПандемия COVID-19
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