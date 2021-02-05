На Хайнане к 2024 году построят национальную спортивно-тренировочную базу за $47,6 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Новая спортивно-тренировочная база национального уровня будет построена в южной китайской провинции Хайнань к ноябрю 2024 года. Об этом сообщает местный информационный ресурс " Наньхайван ".

Строительство нового комплекса общей площадью свыше 403 тыс. кв. м. предполагается начать в ноябре этого года. Инвестиции в данный проект составят порядка 308 млрд юаней (около $47,6 млрд).

Инфраструктура базы позволит проводить спортивные сборы и осуществлять подготовку атлетов по таким спортивным дисциплинам, как тяжелая атлетика, бокс, тхэквондо, легкая атлетика, настольный теннис, большой теннис, бадминтон, футбол, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, плавание, прыжки в воду, гимнастика, прыжки на батуте и фехтование.

После сдачи объекта и введения его в эксплуатацию спортивно-тренировочная база превратится в многофункциональный комплекс с необходимой инфраструктурой для реализации программ в области спортивного образования, подготовки атлетов, проведения исследований и организации соревнований.

В комплексе, который будет расположен в новом районе Цзяндун города Хайкоу, смогут проживать и проходить подготовку до 1,5 тыс. человек из числа спортсменов и тренерского состава китайской национальной сборной.