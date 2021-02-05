Николай Дроздов и Петр Гланц озвучили навигатор 2ГИС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Телеведущий Николай Дроздов, YouTube-блогер AcademeG, литературный критик Галина Юзефович, журналист и синхронный переводчик фильмов Андрей Гаврилов и актер дубляжа Петр Гланц стали дикторами в новой версии навигатора 2ГИС. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Приглашенные дикторы заменили некоторые стандартные навигационные фразы. Например, в варианте от Галины Юзефович предложена литературная метафора пути: промежуточные точки маршрута называются "главами", маневры - "сюжетными поворотами", пункт назначения - "финалом". Озвучка от Николая Дроздова стала в стиле тропического сафари: дороги превращаются в "бетонные джунгли", а скоростные ограничения - "скоростью гепарда".

Автоблогер AcademeG превратит поездку в "тест-драйв", а голос Андрея Гаврилова напомнит о видеосалонах девяностых, например вместо стандартного предупреждения "Впереди ДПС" пользователи услышат "Впереди полиция Лос-Анджелеса!" - как в голливудских боевиках с VHS-кассет, рассказали в 2ГИС.

Всего в новых голосовых пакетах навигатора 2ГИС около 200 реплик, которые помогут пользователям на пеших, автомобильных и грузовых маршрутах в странах присутствия 2ГИС. Для этого достаточно включить русский язык в приложении. Новые голоса в навигаторе уже доступны в новой версии 2ГИС для Android и iOS. Включить новые голоса в навигаторе можно в настройках сервиса.

2ГИС - международная технологическая компания в экосистеме Сбера, которая входит в десятку самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes (2020). Аудитория главного продукта компании - городского информационного сервиса 2ГИС, объединяющего карту, справочник и навигатор, - более 50 млн пользователей в месяц. 2ГИС охватывает более 600 городов в одиннадцати странах.