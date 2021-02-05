Росгвардия сообщила о нескольких DDos-атаках на свой сайт из-за рубежа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDos-атаке в ночь на 5 февраля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, это не первая атака, зафиксированная с территории государств Евросоюза.

"В ночь на 5 февраля официальный сайт Росгвардии на протяжении трех часов подвергался массированной DDos-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что это не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне. "Ранее подобные DDos-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января этого года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы", - сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что эффективное противодействие стало возможным благодаря проанализированному и учтенному опыту кибератак из-за рубежа на ведомственные ресурсы летом 2019 года.