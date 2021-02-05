Адвокаты Навального опоздали на заседание суда по делу о клевете на ветерана

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Адвокаты Алексея Навального в пятницу опоздали на заседание по делу о клевете на ветерана войны. Как передает корреспондент ТАСС, на момент начала заседания адвокатов не было, но потом появился Вадим Кобзев.

В свою очередь Навальный заявил, что ожидает своих адвокатов. "Я исключаю, что мои адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова не явились. Наверняка, их просто не пускают в суд", - сказал он. При этом он отметил, что "материалы дела не видел и не готов к суду".

Перед началом суда Навальный передал привет главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову, арестованному за призывы к несанкционированной акции. Супруга Навального в суд не пришла.

По данным гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану. Вину он не признает. Санкция статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.