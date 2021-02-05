Специалисты ЮАР назвали впечатляющими показатели вакцины "Спутник V"

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые и исследователи из Южно-Африканской Республики считают впечатляющими результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V", которые были опубликованы на текущей неделе в журнале Lancet. Об этом пишет в пятницу местный новостной портал Daily Maverick .

"Полученные результаты являются убедительными и положительными", - заявил директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения и специалист по вакцинам профессор Виллем Ханеком.

Южноафриканские специалисты помещают вакцину "Спутник V" в группу наиболее эффективных прививок от коронавируса, куда также входят вакцины Pfizer и Moderna. В Африке южнее Сахары вакцина "Спутник V" уже используется в Гвинее. Прививку "Спутником V" сделал 15 января президент Гвинеи Альфа Конде, а двумя неделями ранее - ряд членов правительства и национального парламента.