Потерпевший ветеран по делу Навального принимает участие в заседании по видеосвязи из дома

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ветеран Игнат Артеменко, являющийся потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, принимает участие в заседании по видеосвязи из дома, но по требованию суда надел медицинскую маску, передает корреспондент ТАСС.

"Ваша честь, зачем вы заставили ветерана надеть медицинскую маску? Ему же тяжело дышать, он не доживет до конца заседания", - обратился к суду Навальный, но судья Вера Акимова ответила, что санитарные нормы едины для всех.

"Родственники торгуют этим человеком, который не понимает, что происходит. Разрешите ему лечь хотя бы или снять маску", - продолжил Навальный. Представитель ветерана ответил, что ему после операции нужно соблюдать "именно такой режим".

По данным гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану. Вину он не признает. Санкция статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.