Во Львове неизвестные облили памятник Бандере красной краской

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на пятницу во Львове облили красной краской памятник одному из идеологов украинского национализма, нацистскому пособнику Степану Бандере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба полиции города.

"Сегодня, 5 февраля, в 2:20 (3:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины", - отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по статье хулиганство, которая предусматривает наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. Полиция, как говорится в сообщении, принимает меры для установления участников и обстоятельств происшествия.

Мэр Львова Андрей Садовый пообещал, что через несколько часов памятник очистят от краски.

Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.