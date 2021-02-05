Суд дал Навальному час на ознакомление с делом о клевете в отношении ветерана

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве объявил часовой перерыв для ознакомления Алексея Навального с материалами дела о клевете на ветерана Игната Артеменко, передает корреспондент ТАСС.

"Объявляю часовой перерыв, так как Навальный заявляет, что не знаком с материалами дела. В деле пять томов", - сказала судья Вера Акимова.

Навальный на заседании подтвердил, что его подпись стоит под протоколом об ознакомлении с обвинительным заключением, но подчеркнул, что не читал пять томов уголовного дела. Защита потребовала возможности общения с обвиняемым без присутствия конвоя. В итоге судья Акимова закрыла заседание до 11:30 мск.

По данным гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный в телеграм-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану. Вину блогер не признает. Санкция статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.