Участниками проекта по трудоустройству "ВРаботе" стали более 10 тыс. молодых москвичей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек стали участниками проекта по трудоустройству "ВРаботе", который запустили в Москве около девяти месяцев назад. На данный момент вакансии там доступны от 150 крупных частных и государственных компаний, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Технология коммуникации участников проекта "ВРаботе" уникальна. Помимо релевантных и смежных предложений по трудоустройству пользователь получает возможность прокачать свои карьерные компетенции, познакомиться с компанией мечты с помощью экскурсий, интересных фактов и презентаций", - приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

Проект был запущен около девяти месяцев назад. Сервис позволяет не только увидеть актуальные предложения работодателей, но и пообщаться с профессионалами из разных сфер. С помощью тренингов студент может уже во время учебы подготовиться к ответственному шагу - выходу на постоянную работу.

"Участниками уникального столичного проекта по трудоустройству "ВРаботе" стали более 10 тыс. молодых москвичей. Сейчас на площадке предлагают вакансии 150 крупных частных и государственных компаний, и их число постоянно растет", - говорится в сообщении.

Найти работу на платформе помогает специальный чат-бот во "ВКонтакте" и в мессенджере Telegram. Познакомиться с проектом можно на странице в Instagram и на официальном сайте.

"Молодые москвичи выбирают один из четырех форматов трудоустройства: стажировку, временную, удаленную или постоянную работу. Вакансии распределены по направлениям обучения в вузах, таким как юриспруденция, менеджмент, финансы. Но есть и новые сферы, например, киберспорт и диджитал", - говорится в сообщении.