Штраф "Норникеля" за разлив топлива может пойти на решение проблем экологии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что штраф в размере 148 млрд рублей, который "Норникель" должен выплатить за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года, пойдет на решение экологических проблем.

"Пойдут. Я уверена. Это публичная история, и мы ее делаем еще более открытой. Когда получим [штраф], я думаю, правительство примет именно такое решение", - написала она в Instagram, отвечая на вопрос, идут ли штрафы за негативное воздействие на окружающую среду на решение экологических проблем.