На сервисе Russpass запустили спецпроект к юбилею маршрута "Золотое кольцо России"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специальный проект к юбилею маршрута "Золотое кольцо России" запустили на московском туристическом сервисе Russpass. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"В 2021 году популярному маршруту "Золотое кольцо России" исполнилось 50 лет. Цифровой туристический сервис Russpass подготовил специальный проект для путешественников, собрав более 30 туров, самостоятельных маршрутов и идей для поездок", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что первый автобус с туристами отправился по маршруту Золотого кольца полвека назад - в 1971 году. За это время направление стало одним из самых популярных у путешественников.

"В честь юбилея Золотого кольца России сервис Russpass подготовил специальный проект "Мое Золотое кольцо" с подборкой идей для путешествий. Здесь представлено 22 тура по Костроме, Ярославлю, Угличу, Ростову Великому, Суздалю и Переславлю-Залесскому, пять авторских маршрутов, а также четыре сценария автопутешествий, которые позволят спланировать поездку продолжительностью от одного до трех дней. Среди них девять предложений, ранее не представленных на Russpass", - пояснил собеседник.

Специалисты сервиса включили в спецпроект авторские маршруты по Ярославлю, Суздалю и Иваново. Их рекомендуют тем, кто привык организовывать путешествие самостоятельно. Программу можно распределить на пару дней, а можно охватить все за несколько часов - пользователь сам сможет планировать темп поездки на Russpass. "Так, например, маршрут "Незабываемый день в Ярославле" состоит из четырех объектов, но в план можно добавить посещение Ярославского музея-заповедника или другую достопримечательность", - говорится в сообщении.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. За полгода работы к услугам сервиса обратились более 700 тысяч пользователей. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а более 50 из них уже представили свои туристические программы.