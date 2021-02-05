Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии января

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Самыми привлекательными вакансиями за январь с точки зрения зарплаты стали предложения для инженеров, пилотов, машинистов, программистов и стоматологов. Одну из самых высоких зарплат - до 330 тыс. рублей - предлагают пилоту в московскую авиакомпанию, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Роструда.

Так, на доход до 300 тыс. рублей в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. Например, в Хабаровском крае требуется главный инженер с опытом работы на горных предприятиях, знанием драг и промывочных приборов. Высокие зарплаты от 200 тыс. рублей также готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.

"Пилотам также готовы предложить высокие зарплаты. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тыс. рублей. К кандидату предъявляются серьезные требования: отличное знание английского языка, наличие необходимого свидетельства и допуска, большое количество часов налета, с опытом пилотирования конкретной модели воздушного судна. Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Предлагаемая зарплата от 140 до 250 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.

Кроме того, от 200 до 300 тыс. рублей предлагают механикам и машинистам буровой и погрузочных машин. Соискателей на эти позиции ждут работодатели из Приморского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской области. К соискателям предъявляют такие требования, как опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек. А работодателям Омской и Сахалинской областей требуются механики на судне. Они могут рассчитывать на достаточно высокий размер оплаты труда - до 150 тыс. рублей.

Программистам готовы платить от 150 тыс. до 250 тыс. рублей. IT-специалистов на такую зарплату ждут работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областей, Севастополя, Приморского края. В Роструде отметили, что широкие перспективы предоставляет отрасль здравоохранения с вакансиями для врачей различных специализаций. Так, вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, и другие. Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи.