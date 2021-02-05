Кабмин Израиля продлил тотальный карантин до 7 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в ночь на пятницу продление введенного с 8 января тотального карантина до 08:00 мск 7 февраля. Об этом сообщила в пятницу канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху

"Правительство утвердило продление срока действия жестких карантинных ограничений до 07:00 (08:00 мск) 07.02.21", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что "7 февраля правительство обсудит продолжение выхода из карантина".

Тотальный карантин, действующий в Израиле с 8 января, должен был завершиться 5 февраля в 08:00 мск. В канцелярии Нетаньяху сообщили, что "в соответствии с предложением премьер-министра и министра здравоохранения с 7 февраля отменяется ограничение на передвижение на расстояние от дома до одного километра, откроются для посещения заповедники, национальные парки и памятники, расположенные на открытом пространстве".

Израильтянам в рамках действующих с января ограничений запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы численностью более пяти человек в помещении и более 10 - на открытом воздухе. Также нельзя удаляться более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей. Закрыты все увеселительные заведения, рестораны и кафе работают только с доставкой на дом.

За нарушение предписаний Минздрава о максимальном удалении от дома в Израиле введен штраф в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей), такое же наказание предусмотрено за отсутствие защитной маски.