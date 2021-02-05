Матери девочки, пришедшей на митинг в Петербурге, вынесли административное предупреждение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла административное предупреждение матери 11-летней девочки, которая 31 января пришла на несанкционированную акцию в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой.

"Комиссия вынесла маме предупреждение в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ, а также предупредила о возможном ограничении родительских прав. Семье предложена помощь психолога", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти ТАСС сообщали, что 31 января полицейские доставили в отдел Петроградского района города 11-летнюю девочку из поселка Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в 20 км от Петербурга), которую нашли во время несанкционированной акции. Процессуальные действия с подростком сотрудники полиции не проводили.

По данным омбудсмена, девочка ранее высказывала свое намерение выйти на митинг школьному учителю, школа уведомила маму, но та никаких мер воспитательного воздействия не приняла, сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности. Ранее Литвинова отмечала, что, оказавшись на митинге, девочка могла попасть под физическое воздействие неуправляемой толпы и получить травмы. Тем самым, по мнению уполномоченного, мать, оставив ребенка в опасности, сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью девочки.

В Петербурге несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Власти города и правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие и организацию таких акций. После них было также возбуждено несколько уголовных дел.