В России за сутки выявили 16 688 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 5 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 16 688. Общее количество инфицированных достигло 3 934 606, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев составил 0,43%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,08%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской области, Сахалинской области, Костромской области и Москве (0,2%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 946 в Московской области, 473 - в Нижегородской области, 368 - в Воронежской области, 364 - в Ростовской области, 331 - в Свердловской области.

В настоящее время в России болеют 445 379 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 582. Всего уже вылечились 3 413 495 человек. Таким образом, 11 дней количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 86,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 527 против 521 днем ранее, до 75 732. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,92%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 2 032 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 939 482 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 2 095 заболевших.

За сутки в столице умер из-за коронавируса 71 человек, всего зарегистрировано 13 772 летальных исхода с начала пандемии.