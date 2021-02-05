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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,9

В Подмосковье и Санкт-Петербурге показатель опустился до 0,85 и 0,73 соответственно, в Москве он вырос до 0,77

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу незначительно увеличился - с 0,89 до 0,9, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент равен единице. Как и в четверг, это Архангельская и Нижегородская области.

В остальных показатель составил меньше 1. В Иркутской области он равен 0,99, в Воронежской и Ростовской - 0,98, в Красноярском крае - 0,95, в Свердловской области - 0,94. В Подмосковье и Санкт-Петербурге коэффициент опустился до 0,85 и 0,73 соответственно, в Москве он, напротив, вырос до 0,77.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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РоссияПандемия COVID-19
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