Подводная линия связи позволит обеспечить скоростным интернетом Анадырь и Певек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Отводы от подводной линии связи из Европы в Азию позволят обеспечить высокоскоростным интернетом административный центр Чукотского автономного округа Анадырь и самый северный город России Певек. Соответствующее соглашение, предусматривающее также совместную работу по внедрению цифровых сервисов и решений, подписали власти региона и компания "Мегафон".

"Мегафон" и правительство Чукотского автономного округа договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию. "Мегафон" планирует построить отводы до Анадыря, административного центра Чукотки, и Певека, самого северного города России. Соглашение о сотрудничестве подписано генеральным директором "Мегафона" Геворком Вермишяном и губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным", - сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Поясняется, что соглашение предусматривает не только строительство отводов до населенных пунктов, но и совместную работу по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений. Отводы к Анадырю и Певеку позволят жителям этих городов получить доступ к высокоскоростному интернету.

"У нас уже есть опыт эффективного взаимодействия с правительством Чукотского округа. В прошлом году мы подписали соглашение, которое позволило в три раза увеличить емкость спутниковых каналов в восьми населенных пунктах. Благодаря этому жители Чукотки стали пользоваться мобильным интернетом на значительно более высоких скоростях. Сегодня - новый этап. Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст дополнительное преимущество экономике округа", - цитирует пресс-служба Вермишяна.

Правительство региона намерено оказать проекту координационную и административную поддержку. "Сегодня мы стали на шаг ближе к тому, чтобы обеспечить Чукотку высокоскоростным интернетом через оптоволоконные линии. Цифровизация региона в наших арктических условиях - это не только быстрый интернет, но и безопасность жителей, развитие автономных производств, цифровых технологий в сельском хозяйстве. Соглашение с "Мегафоном" позволит работать эффективнее и вместе с компанией решать задачи, направленные на улучшение качества жизни в Чукотском автономном округе", - приводятся в сообщении слова Копина.

О подводной линии

Подводная линия связи Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Дальнего Востока и Арктики.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований, были проведены наблюдения на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна.