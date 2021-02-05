МВД заказало разработку мобильного сервиса для борьбы с телефонным мошенничеством

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. МВД России заказало разработку сервиса к своему мобильному приложению для борьбы с телефонным мошенничеством за 62,9 млн рублей. В техзадании к тендеру, с которым ознакомился ТАСС, говорится, что сервис получит доступ к контактам пользователя, чтобы сверить их с базой мошеннических номеров.

"Мобильное приложение МВД России должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров, содержащимся в локальной СУБД (система управления базами данных) зеркалирующего сервера, с последующим добавлением новых телефонных номеров или удалением неактуальных телефонных номеров из локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя", - говорится в техзадании.

Согласно технической документации, модуль "Антимошенник", который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет соединяться с информационной системой полиции с данными о телефонных мошенничествах через зеркалирующий сервер. Новый сервис будет предупреждать пользователя, если ему звонят или пишут SMS с мошеннического номера.

Также в приложении появится "Белый список", игнорирующий блокировку входящего вызова, SMS, MMS приложением и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

Тендер был размещен Научно-производственным объединением "Спецсвязь и техника" МВД России на сайте госзакупок вчера. Заявки принимаются до 1 марта. Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.