Прокурор заявил, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана войны

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прокурор, выступая в Бабушкинском районном суде на заседании по делу в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отметил, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана, передает корреспондент ТАСС.

"Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания", - сказал прокурор.

Навальный отказался признать вину в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

"Нет, конечно, не признаю", - сказал он в ходе судебного заседания. Навальный добавил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал.

В свою очередь адвокат Навального Вадим Кобзев назвал предъявленное Навальному обвинение "произвольным, неясным, неконкретным, противоречивым, противоречащим нормам действующего законодательства". Защита считает, что в действиях Навального отсутствует состав преступления, а высказывания его подзащитного носили оценочные суждения. Кобзев вновь заявил, что данное дело политически мотивировано.

По данным гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану, вину он не признает. Санкция статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.