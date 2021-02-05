Google запустила в Австралии сервис, соответствующий требованиям кодекса для медиарынка

СИДНЕЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Корпорация Google запустила в Австралии свой новый сервис Google News Showcase, который позволит платить авторам новостного контента, как требует кодекс для игроков медиарынка страны. Об этом в пятницу сообщает издание The Australian.

По данным издания, компания уже подписала соглашения с рядом австралийских изданий и заявила о готовности организовать работу сервиса в соответствии с положениями кодекса, предложенного правительством Австралии в июле прошлого года для устранения переговорного дисбаланса на медиарынке.

"Мы запускаем начальную версию продукта [Google News Showcase] для пользователей и издателей в Австралии, уделяя особое внимание ведущим региональным и независимым издателям. Начиная с сегодняшнего дня все большее число австралийских издателей, ведущих примеры лучшей местной и региональной журналистики, будут получать плату за предоставление контента для News Showcase, и мы ожидаем привлечения большего числа австралийских партнеров в ближайшие недели и месяцы", - отмечается в заявлении главы отдела партнерства с издателями Кейт Беддо, на которое ссылается газета.

Сервис Google News Showcase, о частичном запуске которого Гугл сообщила в октябре 2020 года, позволяет изданиям группировать новостные сюжеты более удобным образом, например, чтобы читатели могли ознакомиться с контекстом того или иного сообщения или проследить хронологию событий. Сервис уже работает в Бразилии, Германии, Канаде, США и Японии, однако в Австралии о готовности пользоваться им заявили лишь несколько небольших региональных изданий.

Правительство Австралии заявило о необходимости принять кодекс поведения для участников медиарынка летом 2020 года. По мнению властей, такой документ позволит устранить критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами Google и Facebook, а также обеспечить механизмы быстрого и эффективного разрешения разногласий, в том числе через арбитраж.

В Google и Facebook предложенный документ назвали несправедливым и при его вступлении в силу пообещали ограничить ряд функций и услуг на территории Австралии. В Google заявили, что отключат функцию поиска в интернете, а компания Facebook намерена лишить пользователей в Австралии возможности делиться международными и местными новостями на своих страницах в одноименной социальной сети. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ напомнил корпорациям о том, кто устанавливает правила в стране, и заявил, что его правительство не станет реагировать на угрозы.