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Более 9,5 тыс. единиц техники и 65 тыс. рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

За сутки утилизировано 107 тыс. кубометров снега

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 9,5 тыс. единиц техники и 65 тыс. дорожных рабочих и дворников задействовано в ликвидации последствий снегопада в Москве, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За прошедшие сутки в городе выпало 7 см снега. В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано более 9,5 тыс. единиц техники и 65 тыс. дорожных рабочих и дворников", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. За сутки на них утилизировано 107 тыс. куб. м снега, а всего с начала зимы - более 6 млн куб. м.

"После получения предупреждения о непогоде коммунальные службы с помощью специализированной техники провели сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках в первую очередь МКАД и в ТиНАО было организовано дежурство тягачей", - уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что с началом снегопада коммунальщики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторили несколько раз по мере выпадения осадков.

Кроме этого, заммэра добавил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и парковкам. В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.

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