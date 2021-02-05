В Курске открыли памятный знак в честь подвига медработников в борьбе с коронавирусом

КУРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Памятный знак, посвященный подвигу медицинских работников в борьбе с распространением коронавируса, открыли в пятницу в Курской области.

"Принято решение открыть памятник, посвященный подвигу медицинских работников в борьбе с ковидом. Почему именно сегодня? Ровно год назад врач из Уханя, который не знал еще, что это за болезнь, зашел в реанимационное отделение, где лежали больные, выявил вирус и заразился", - сообщил на церемонии открытия памятного знака ректор Курского государственного медицинского университета Виктор Лазаренко.

Один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в КНР, - Ли Вэньлян - умер в ночь на 7 февраля 2020 года от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Первые симптомы были диагностированы у врача 10 января.

"В Курской области умерло [от ковида] 385 человек. К сожалению, есть среди них и медики. Буквально 28-29 января мы потеряли главного врача Обоянской больницы, заместителя главного врача Льговской районной больницы. Надеюсь, что этот список больше не будет пополняться", - отметил губернатор региона Роман Старовойт.

За год в "Список памяти" медработников, умерших во время пандемии, внесли более 1 тыс. имен российских врачей, медсестер, санитарок, лаборантов, 34 из них - из Курской области.