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Пандемия COVID-19
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Украина намерена завершить кампанию по вакцинации от коронавируса до конца 2021 года

Массовая вакцинация в стране начнется в середине февраля

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украина начнет кампанию по вакцинации от коронавируса в середине февраля и планирует ее завершить к концу 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, выступая в пятницу в парламенте.

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"Мы будем вакцинировать [от коронавируса] наших граждан минимум тремя или четырьмя вакцинами, начиная с февраля. Бесплатный доступ к вакцине будет сделан для всех без исключения, и до конца 2021 года мы хотим завершить всю кампанию по вакцинации", - сказал глава Минздрава.

Степанов уточнил, что категории населения, находящиеся в зоне риска, планируется привить до осени. "Почти 21 млн граждан <...>, которые находятся в группе риска, мы должны до осени предоставить доступ <...> к бесплатной вакцинации. Все возможности у нас для этого будут", - заверил министр. Однако он признал, что основной проблемой в этом направлении является нежелание примерно половины населения Украины вакцинироваться, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов.

На Украине до 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. В стране еще не начали вакцинировать население от коронавируса. Украина отказалась от российского препарата "Спутник V" и ведет переговоры с другими производителями вакцин.

В конце прошлого года власти сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз страна рассчитывает получить в феврале. Украина также ожидает поставки вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения: в середине февраля страна получит 117 тыс. доз препарата компании Pfizer, до конца второго квартала 2021 года будут поставлены от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании Astrazeneca.

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