В Ингушетии начался прием заявок на участие в программе "Земский учитель"

МАГАС, 5 февраля. /ТАСС/. В Ингушетии в 2021 году впервые реализуют программу "Земский учитель": власти региона намерены направить в отдаленные предгорные села и малые города семерых педагогов. Об этом рассказала ТАСС в пятницу министр образования и науки республики Эсет Бокова.

"Программа "Земский учитель" на территории Ингушетии будет реализована в 2021 году впервые. В рамках данной программы выделено семь вакансий, педагоги будут направлены нами в отдаленные предгорные села Сунженского района, а также в города Карабулак и Сунжа. Программа заинтересовала многих молодых педагогов, которые хотят реализовать себя и показать свои способности, однако в конкурсном отборе могут принять участие также преподаватели до 55 лет", - сказала Бокова.

По ее словам, прием заявок на 2021 год только начался, но власти региона рассчитывают на участие в программе и в последующие годы.

"На данный момент ведется работа по сбору заявок учителей для участия в конкурсном отборе. В выбранных школах населенных пунктов необходимы преподаватели математики, русского языка, информатики и физической культуры. Мы надеемся, что в 2022 году мы снова будем участвовать в этой программе, все необходимое для этого сделано, остальные соглашения будут подписаны в ноябре текущего года", - добавила министр.

Проект "Земский учитель" открыт в 2019 году по аналогии с программой "Земский доктор", в 2020 году она распространилась на все регионы России. Ее участникам предусматривается денежная выплата в размере 2 млн рублей на Дальнем Востоке и 1 млн рублей - в остальных регионах. Всего на программу из федерального бюджета предусмотрено около 4 млрд рублей. Обязательное требование - отработать в школе, расположенной в сельской местности, поселке городского типа или городе с населением не более 50 тыс. человек, не менее 5 лет.