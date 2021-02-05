Песков назвал ложными многие сообщения о нарушениях прав участников незаконных акций

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Заявления о нарушениях в отношении задержанных участников незаконных акций зачастую могут быть ложными или искажать истинное положение дел. Об этом сказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о девушке, которая была задержана на несогласованной акции в Москве и заявила, что с ней жестоко обращались правоохранители.

"Очень много подобных сообщений на поверку потом оказываются неправдой, измышлениями или преувеличением, искажением правды, - заметил представитель Кремля. - Здесь нужно быть предельно аккуратными". При этом Песков сообщил, что о деталях инцидента с упомянутой девушкой ему неизвестно. "Если она утверждает, что какие-то элементы пыток имели место, она вольна это обжаловать в порядке, предусмотренном законом", - сказал Песков, уточнив, что если она арестована, то может реализовать свое право в полной мере в том числе после ареста.

Ранее 21-летний волонтер предвыборного штаба бывшего кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Алена Китаева сообщила нескольким СМИ о жестоком обращении с ней со стороны полицейских в ОВД "Донское" после задержания на несогласованной акции в Москве 2 февраля. Также в СМИ появилась информация о подобных случаях с задержанными в московском ОВД "Орехово-Борисово Северное".

Как отмечал Песков в четверг, в Кремле согласны, что отдельные случаи действий правоохранителей могут быть проанализированы и обжалованы, для этого можно обратиться в прокуратуру, в суд и задействовать другие механизмы.