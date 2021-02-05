Всероссийскую перепись населения перенесут на сентябрь

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 из соображений эпидемической безопасности. Об этом заявил замглавы Росстата Павел Смелов на брифинге в пятницу.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в 2020 году. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Согласно постановлению правительства, основные мероприятия, связанные с переписью, перенесли на апрель 2021 года. При этом в труднодоступных регионах перепись стартовала уже в октябре 2020 года.

"По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точные даты будут определены постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи", - сказал Смелов.

Ожидается, что соответствующее постановление правительства появится до конца февраля.

Замглавы Росстата также сообщил, что пока сентябрь выбран оптимальным временем для проведения переписи, в том числе и на основе прошлогодних данных об эпидемической обстановке в стране. "Основная причина того, что мы определили новую дату переписи и более комфортную, - это все-таки остается у нас не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой, мы видим, конечно, что улучшение идет по всем показателям, как показатели заболеваемости и показатели смертности потихонечку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация. Нужно все-таки провести полную вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет", - уточнил он.

Труднодоступные территории

В связи с новым переносом сроков Всероссийской переписи населения потребуется заново провести и этап переписи населения на труднодоступных территориях.

"Сейчас уже прошла перепись в не очень больших количествах в труднодоступных районах, сейчас переписано порядка 50 тыс. человек всего. Скорее всего, нам придется проводить ее заново, потому что она проводилась с октября прошлого года, пройдет практически год - характеристики изменятся. Поэтому было бы неправильно использовать эти данные в подведении итогов общей переписи, поэтому мы сдвинем и этот этап, и на данный момент проводим анализ по новым срокам, когда и что проводить", - пояснил Смелов.

Дополнительное финансирование

По его словам, на новый перенос Всероссийской переписи населения в РФ потребуются дополнительные средства. "Действительно, увеличение будет. Точную сумму я сказать не могу, потому что расчеты ведутся, - сказал замглавы Росстата. - В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные участки в МФЦ. Поэтому там потребуется закупка дополнительных средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, для приходящих граждан, вплоть до того, что мы должны предусмотреть возможность выдачи масок для тех людей, кто пришел без масок. Также после каждого посещения потребуется дезинфекция".

При этом Смелов добавил, что самые большие затраты на перепись - это заработная плата переписчиков, отметив, что ведомство предлагает увеличить размер оплаты труда переписчиков и привлекаемого персонала. "Мы выступаем сейчас с предложением пересмотреть уровень оплаты труда переписчиков и привлекаемого персонала, разумеется, в сторону увеличения. Потому что все-таки, когда планировали заработную плату в 18 тыс. [рублей], был 2018 год, а на дворе уже 2021 год, и инфляция не стоит на месте, условия проведения тоже меняются. Поэтому мы выступили с предложением увеличить им заработную плату", - добавил замглавы Росстата.

Нанятые для работы в переписных мероприятиях сотрудники сохранят свои места. "Помимо того, мы сейчас не будем увольнять никого из того персонала, который мы наняли. Уполномоченные в районах, специалисты, задействованные на территориальном уровне, - они останутся работать на весь период проведения переписи, это тоже повлечет за собой увеличение фонда оплаты труда", - сказал он.

Предварительные итоги и рекомендации Роспотребнадзора

В результате переноса сроков Всероссийской переписи населения предварительные итоги будут подведены уже в начале 2022 года, а окончательные данные будут получены в 2023 году.

"Предварительные итоги, скорее всего, будут в январе-феврале 2022 года. Это будет самая главная цифра - общая численность населения. А окончательные итоги будут подведены в 2023 году, - сказал он. - В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные участки в МФЦ. Поэтому там потребуется закупка дополнительных средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, для приходящих граждан вплоть до того, что мы должны предусмотреть возможность выдачи масок для тех людей, кто пришел без масок. Также после каждого посещения потребуется дезинфекция".

В соответствии с этими рекомендациями Роспотребнадзора для профилактики распространения коронавирусной инфекции рекомендуется на переписных участках проводить регулярную дезинфекцию, а также обеспечить масками всех пришедших на переписные участки. "Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует привлекать для Всероссийской переписи населения лиц (сотрудников), имеющих иммуноглобулин G (IgG) к COVID-19 в защитных титрах", - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.