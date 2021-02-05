Минпросвещения предложило не допускать цифровой контент от иностранных юрлиц до школ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предлагает создать реестр поставщиков образовательного контента, который после экспертизы может использоваться в образовательном процессе. При этом поставщик не может быть иностранным юрлицом, следует из проекта приказа, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан в рамках проведения в РФ эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) в школах. "Поставщик цифрового образовательного контента и образовательного сервиса не должен являться иностранным юридическим лицом", - следует из проекта.

Также под ограничение подпадают российские юрлица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%.

Кроме того, поставщиком не сможет стать юрлицо или ИП, которые находятся в процессе ликвидации, реорганизации или признанные арбитражным судом банкротами, у них не должна быть приостановлена в административном порядке деятельность сразу всех структурных подразделений.

Согласно проекту, поставщик должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством РФ, иметь документы, которые подтверждают его квалификацию и опыт работы в сфере образования, должна отсутствовать налоговая задолженность.

Об эксперименте

В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. В Минпросвещения поясняли, что главная цель внедрения ЦОС - создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России.

Эксперимент предполагает оснащение школ нужной инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента.