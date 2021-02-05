Ветеран войны потребовал публичных извинений от Навального за клевету

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от Алексея Навального за клевету в свой адрес.

"Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения", - сказал он по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы.

Артеменко вкратце рассказал о себе. "Я ветеран войны, полковник в отставке, имею ранение, которое получил при форсировании реки Одер, участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте, потом 39 лет служил в армии. В июле прошлого года на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило. Я вынужден защищать свою честь", - сказал ветеран.

Он напомнил, что раньше давал подробные показания. "Сейчас я плохо себя чувствую и прошу прекратить допрос", - добавил Артеменко. Он попросил огласить письменные показания, данные им на следствии. Защита возражала против этого ходатайства, а Навальный обвинил родственников потерпевшего в манипулировании им. Суд удовлетворил ходатайство о прекращении допроса, после чего прокурор приступила к оглашению письменных показаний. По его словам, в ролике телеканала Russia Today он согласился сняться в патриотических целях, так как всегда выступал за сохранение памяти о победе в Великой Отечественной войне. "Я не понимал, как Навальный, меня даже не зная, на всю страну оскорбил. После этого я долго переживал, у меня ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем. Предателем и позором никогда не был. Я всегда был человеком совести, даже 15-летним мальчиком на допросе у немцев никого не предал и сдал", - говорится в показаниях Артеменко.

Навальный несколько раз за судебный процесс допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана, в том числе и после того, как он попросил об извинениях.

По данным гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану, вину он не признает. Санкция статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.