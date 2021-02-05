Суд приостановил жалобу экс-защитника фигуранта дела Голунова на лишение статуса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приостановил производство по жалобе к адвокатской палате Москвы Алексея Коврижкина, защищавшего ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова экс-полицейского Игоря Ляховца. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приостановили производство по делу", - сказал собеседник агентства. В карточке дела отмечено, что причиной приостановки дела стала "невозможность его рассмотрения до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве".

Коврижкин подтвердил ТАСС, что рассмотрение иска приостановлено по решению суда в связи с рассмотрением уголовного дела в отношении двух бывших следователей СК, подавших на него жалобу в адвокатскую палату. "Хамовнический суд хочет дождаться вступления в силу приговора в отношении Сергея Дубинского и Андрея Тринёва. Это те самые следователи СК, которые вымогали у меня деньги. После вступления в силу их приговора суд вернется к моему иску", - сказал Коврижкин.

Иск находился у судьи Германа Бугынина, который также рассматривал жалобу на лишение статуса адвоката Марка Фейгина и иски к Федеральной палате адвокатов. Он же 17 февраля будет рассматривать жалобу Александра Добровинского на лишение статуса.

29 октября Совет палаты лишил Коврижкина статуса на 2 года за сотрудничество и "консультации" с ФСБ с 29 октября по 16 ноября 2018 года в тайне от своих доверителей, но прекратил дисциплинарное дело об участии в следственном эксперименте "вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившегося в ходе разбирательства". Одна из жалоб на Коврижкина в палату была подана адвокатом Владимиром Петропавловским от имени своего доверителя экс-сотрудника СК Андрея Тринёва еще 6 февраля, вторая - 1 октября прошлого года. В частности, он считал, что Коврижкин провоцировал следователей на дачу взятки, однако с их стороны не было угроз и вымогательства. При этом Коврижкин настаивал, что он обратился к ФСБ за консультацией в связи с вымогательством у их доверителей денег следователями и все оперативные мероприятия с его участием были согласованы с ними.

Взятка от Коврижкина

Ранее "Открытые медиа" сообщали, что на Коврижкина подали жалобу два бывших сотрудника СК России Сергей Дубинский и Андрей Тринёв. Они оба были арестованы за взятку, которую передал им Коврижкин от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Петропавловский утверждал, что Коврижкин по своей личной инициативе и начал вести с Дубинским и Тринёвым беседы о деньгах и записывать эти разговоры, сам договаривался и называл суммы, а сами следователи денег не просили. В августе при рассмотрении жалобы на Коврижкина квалификационная комиссия не нашла нарушений. Бывшие следователи, подавшие жалобу, не согласились с этим решением и направили отзыв в Совет палаты.