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Боррель надеется на сертификацию "Спутника V" в ЕС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать вакцину от коронавируса "Спутник V", так как ее высокая эффективность уже подтверждена. Надежду на это выразил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я с удовольствием прочел отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet, в отношении российской вакцины ["Спутник V"] и ее высокой эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах - членах Евросоюза", - сказал он.

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