Британские власти разрабатывают зарубежные цифровые паспорта вакцинации от коронавируса

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства приступили к разработке цифровых паспортов вакцинации от коронавируса для граждан, планирующих отправиться за рубеж, после соответствующих требований ряда зарубежных стран, в том числе Греции, где ежегодно отдыхают более 2 млн британцев. Об этом сообщает в пятницу газета The Times .

Подобный документ, в котором, в частности, должен быть отмечен отрицательный тест на коронавирус, сделанный менее чем за 72 часа до прибытия его обладателя в пункт назначения, позволит, по словам экспертов, избежать там карантина. Над "различными вариантами" таких паспортов, по данным издания, работают представители МИД, министерств транспорта и здравоохранения.

Ранее в правительстве королевства неоднократно отвергали предложения выдавать подобные документы, которые назывались сертификатом о вакцинации, чтобы не создавать условий неравенства и ограничений для некоторый категорий граждан, которым нельзя делать прививку.

Вакцинация населения Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первая из двух доз вакцины уже введена 10,5 млн человек - 15,5% населения королевства.

Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Правительство намерено к середине февраля привить около 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу, чтобы начать постепенно ослаблять ограничительные меры. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также людей с крайне слабым здоровьем.