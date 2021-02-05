Министр здравоохранения Забайкалья Шангина ушла в отставку

ЧИТА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Забайкальского края покинула свой пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Оксана Немакина (главврач краевого госпиталя для ветеранов войн - прим. ТАСС) назначена на должность министра здравоохранения Забайкальского края. Она приступит к работе с 8 февраля. Ранее занимавшая эту должность Анна Шангина подала в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Шангина занимала пост министра здравоохранения Забайкалья с конца апреля 2020 года. В январе 2021 года она оказалась в центре скандала вокруг больницы в поселке Харагун. Доказывая необходимость перепрофилировать учреждение в амбулаторию, министр заявила, что местные жители борются за возможность "поесть и поспать" в больнице. Позже Шангина извинилась за эти слова. Она стала третьим главой регионального Минздрава, которая покинула пост при губернаторе Александре Осипове.

Немакина родилась 20 июня 1978 года в городе Вольск Саратовской области. Получила квалификацию врача по специальности "Лечебное дело" в Читинской государственной медицинской академии в 2001 году, в 2010 году окончила Дальневосточную академию государственной службы. Возглавляла краевой госпиталь для ветеранов войн с 2015 года.