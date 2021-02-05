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В ходе заседания по делу Навального ветерану вызвали скорую

Игнат Артеменко участвует в заседании по видео-конференц-связи
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ветерану войны Игнату Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, стало плохо во время судебного заседания.

Как передает корреспондент ТАСС из Бабушкинского суда Москвы, ветеран участвует в заседании по видео-конференц-связи, рядом с ним находятся судья и родственники. "Потерпевшему стало плохо, ему вызвана скорая помощь", - сообщила судья. После этого суд объявил перерыв.

Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.

По данным гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану, вину он не признает. Санкция статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

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