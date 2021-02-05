Московские студенты вернутся к очному обучению 8 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Очное обучение студентов московских вузов возобновится в понедельник, 8 февраля. В тот же день будут разблокированы транспортные карты студентов, следует из опубликованного в пятницу указа мэра Москвы Сергея Собянина.

"Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" <...>, установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

"Для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом мэра Москвы", - уточняется в документе.

Студенты городских вузов и колледжей перешли на дистанционную форму обучения 13 ноября. Правительство Москвы также рекомендовало принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, были заблокированы.

С 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу стало носить рекомендательный характер. Теперь работодатели могут решать сами, вызывать сотрудников в офис или оставлять их работать на дому. Кроме того, были отменены ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Ранее были частично сняты ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. Кинотеатры, театры, концертные залы получили право увеличить количество посетителей.

В новость были внесены изменения (14:23 мск) - добавлены подробности по тексту.