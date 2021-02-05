Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется с экзаменов по географии, литературе и химии 31 мая, самый массовый ЕГЭ по русскому языку состоится в два дня. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в пятницу со ссылкой на обновленный проект расписания.

"Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня", - говорится в сообщении.

ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет в два дня: 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделен на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Отмечается, что в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка. "Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая - по русскому языку и 28 мая - по математике, а также в резервные дни: 8 июня - по русскому языку и 10 июня - по математике", - говорится в сообщении.