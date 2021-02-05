Понятой по делу задержавших Голунова экс-полицейских рассказал, что ему заплатили

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свидетель обвинения, который был понятым при задержании Ивана Голунова, рассказал в суде, что получил 2 тыс. рублей от задержавших журналиста бывших полицейских, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где проходят слушания.

Прокурор Татьяна Паршинцева в ходе допроса в Мосгорсуде задала свидетелю Сергею Кузнецову вопрос, получал ли он вознаграждение за участие в задержании в качестве понятого.

"Да, на такси дали. Где-то 1,5 - 2 тыс. рублей", - сказал свидетель.

Понятой в своих показаниях, данных на следствии, также сообщил, что получил данную сумму от полицейских. Кузнецов был понятым как в отделе полиции, так и на обыске дома у Голунова.

Свидетель в суде рассказал, что старый знакомый позвонил ему и попросил приехать и помочь, поучаствовать в задержании. Согласно показаниям понятого, знакомый - это сотрудник полиции по имени Егор. О каком именно преступлении идет речь, Кузнецов не знал.