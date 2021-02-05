В ЮНЕСКО рассчитывают, что смогут направить миссию в Нагорный Карабах в ближайшее время

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) надеется, что поездка ее предварительной миссии в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана состоится в ближайшее время. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы международной организации.

"Дискуссии [по вопросу организации поездки] продолжаются", - отметил собеседник агентства. "Мы надеемся, что миссия будет развернута в ближайшее время", - заявил представитель пресс-службы.

20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона. И.о. министра культуры Азербайджана Анар Керимов 30 ноября заявил, что Баку намерен привлечь специалистов ЮНЕСКО для восстановления культурного наследия Карабаха.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.