Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает

"Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Мурашко отметил, что число пациентов в России, заразившихся коронавирусной инфекцией, за последние три недели снизилось на 30%. "Количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%. Тем не менее цифра остается высокой - почти 800 тыс. человек", - сказал он.

Министр здравоохранения подчеркнул, что массовая вакцинация населения России против коронавирусной инфекции уже показывает позитивные результаты и влияет на эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население - это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект", - сказал он.

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 105 млн человек, более 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 934 606 случаев заражения, выздоровели 3 413 495 человек, умерли 75 732. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.