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В ФРГ выдвинули обвинения против бывшей помощницы коменданта концлагеря Штуттгоф

Чтобы доказать вину, прокуратуре достаточно располагать данными о косвенном участии обвиняемого в преступлении, например, о его службе в лагере

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Германии выдвинула обвинения против 95-летней жительницы города Пиннеберг близ Гамбурга, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Как сообщила в пятницу газета Hamburger Abendblatt со ссылкой на гособвинителя, ее подозревают в соучастии в убийстве 10 тысяч человек.

Следствие велось с 2016 года, говорится в статье.

Доказать вину предполагаемого нацистского преступника в Германии в последние годы стало легче. Раньше прокуратуре было необходимо иметь данные о непосредственном участии обвиняемых в конкретных случаях убийства, однако из-за отсутствия свидетелей сделать это было практически невозможно.

Теперь же достаточно располагать данными о так называемом косвенном участии. Соответствующий юридический прецедент создан в 2011 году после вынесения приговора в деле Джона (Ивана) Демьянюка, которого признали виновным именно в пособничестве убийству 28 тысяч человек. В нынешнем деле таким косвенным участием стала служба в лагере.

За шесть лет - с 1939 по 1945 годы - в Штуттгофе были заключены 110 тысяч человек, 65 тысяч погибли.

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