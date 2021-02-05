В России завершили доклинические испытания лекарства от COVID-19 на основе антител

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские ученые завершили доклинические испытания и готовятся начать эксперименты в рамках ограниченных клинических испытаний препаратов от коронавирусной инфекции на основе антител, нейтрализующих вирус. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

"Первый такой препарат был сделан в США, как вы знаете, он использовался при лечении бывшего президента США Дональда Трампа. Очень успешно. Подобные работы проводятся у нас на нескольких площадках, наиболее продвинутым является опыт Института биоорганической химии им. Овчинникова и Шемякина РАН. Они уже завершены на этапе доклинических испытаний, и сейчас готовится серия экспериментов - ограниченных клинических испытаний", - сказал Чехонин.

Он добавил, что препарат достаточно активный, в серии доклинических исследований позволяет полностью блокировать вирус. И перспективы у такого препарата, особенно на ранних стадиях развития заболевания, очень высокие, пояснил академик.

"Как они [препараты на основе антител] действуют? Очень просто - такое антитело связывается с соответствующей детерминантой на структуре вируса, препятствует проникновению этого вируса в клетку мишени. То есть блокирует соответствующий рецептор на клетке-рецепторе человеческого организма. Конечно, исследования нескольких научных групп, которые имеют иммунохимический опыт, которые понимают и знают, как получать рекомбинантные антитела, включились в эту работу во всем мире", - добавил вице-президент РАН.