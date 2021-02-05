Калужские власти в 2021 году планируют обеспечить всех детей местами в детсадах

ТАСС, 5 февраля. Власти Калужской области планируют обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей в 2021 году за счет открытия новых детсадов и ясельных групп. Об этом в пятницу сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"В этом году мы планируем полностью обеспечить потребность в местах в детских садах и яслях. Новые детские сады появятся в Перемышльском, Боровском, Малоярославецком районах, Калуге и Обнинске", - сообщил губернатор.

Он отметил, что в Обнинске завершают строительство нового детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест, в том числе 50 мест предусмотрено для двух ясельных групп. "Сейчас идут внутренние отделочные работы. Подрядчики планируют за два месяца управиться. И по отделочным работам, и благоустройство завершить", - уточнил губернатор.

По данным пресс-службы правительства Калужской области, в регионе работают 230 образовательных учреждений для дошкольников, 13 частных детсадов. Их посещают более 52 тыс. детей. Их охват - 99% детского населения в возрасте от года до 7,5 лет.