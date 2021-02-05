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Пандемия COVID-19

В Шри-Ланке заявили, что РФ предложила наладить в стране производство вакцины "Спутник V"

Пришли ли стороны к какому-либо конкретному соглашению, портал Ada Derana не уточнил

ТАСС, 5 февраля. Россия предложила Шри-Ланке организовать в этой стране производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщает в пятницу портал Ada Derana, об этом заявил представитель руководства сферы здравоохранения Шри-Ланки.

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По его словам, президент страны Готабая Раджапакса ранее сделал запрос в РФ по поводу возможных поставок вакцины. В ответ Россия предложила Шри-Ланке организовать локальное производство в стране. Пришли ли стороны к какому-либо конкретному соглашению, не уточняется.

Представитель властей сообщил также, что страна планирует закупить 2 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Теги
Шри-ЛанкаРоссияПандемия COVID-19
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