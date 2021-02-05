Эксперты считают, что перенос переписи населения не скажется на качестве ее результатов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Перенос всероссийской переписи населения в России из-за пандемии на сентябрь - оптимальное решение, которое не скажется на качестве результатов переписных мероприятий. Итоги этой переписи будут уникальными, так как покажут, как изменился образ жизни россиян после пандемии, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее в пятницу сообщалось, что правительство РФ поддержало очередное предложение о переносе всероссийской переписи населения. Планируется, что переписанные мероприятия пройдут в сентябре 2021 года. Новые сроки переписи выбраны в связи с тем, что в этот период в России фиксируются низкие показатели заболеваемости респираторными заболеваниями.

"После появления прогноза эпидемиологов перенос переписи на сентябрь имеет смысл. На качестве ее проведения и результатах это не скажется. Росстат был готов проводить перепись в 2020 году, и к сентябрю 2021 года тем более все механизмы цифровой переписи, полагаю, уже будут максимально отработаны. Вся техническая инфраструктура уже есть. Без лишних издержек ее можно будет запустить на полную мощность в новые сроки", - сказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Изначально планировалось, что всероссийская перепись населения должна была состояться в 2020 году. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Согласно постановлению правительства, основные мероприятия, связанные с переписью, перенесли на апрель 2021 года. При этом в труднодоступных регионах перепись стартовала уже в октябре 2020 года. Этот этап переписи в отдаленных территориях придется провести заново, сообщили журналистам в Росстате в пятницу.

Цена пандемии и итоги переписи

Замглавы Росстата Павел Смелов на брифинге в пятницу также отметил, что перенос Всероссийской переписи населения может потребовать и дополнительных средств. Их планируется направить на обеспечение противоэпидемических мер и на повышение зарплат переписчиков.

В то же время научный руководитель Института региональных проблем высказал мнение, что в долгосрочной перспективе эти траты экономически оправданы. "А возможные материальные затраты, связанные с переносом, думаю, обернутся для страны экономией, поскольку не придется тратить дополнительные средства на лечение людей, заболевших в ходе переписных мероприятий в острый период пандемии", - пояснил Журавлев.

По словам заведующего кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Абрамова, сентябрь для проведения переписных мероприятий в условиях пандемии является оптимальным периодом.

"Мы видим по опыту многих стран: борьба с коронавирусом сегодня обходится дороже там, где послабления наступили раньше времени. В нашем случае будет вполне разумное решение, потому что Росстат проведет перепись в самый благоприятный и безопасный период, и у него для этого уже практически все готово. А если так, то зачем идти на лишние риски и потери?" - пояснил эксперт.

По его словам, решения о переносе переписных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции принимали и другие страны. "Россия - далеко не единственное государство, где было принято подобное решение. Но очень важно, что мы в итоге проведем перепись одновременно со многими другими странами - в рамках рекомендуемого ООН десятилетнего всемирного раунда переписей. Думаю, для статистики это будет иметь большое значение", - пояснил он.

Замглавы Росстата также сообщил журналистам в пятницу, что предварительные данные будут получены уже в начале 2022 года, а окончательные итоги будут подведены в 2023 году.

"Итоги этой переписи будут, пожалуй, одними из самых ожидаемых за всю историю: мы получим уникальную возможность увидеть, как страна переживает максимально необычное по своей природе кризисное явление. Из полученных цифр сложится динамичная картина, демонстрирующая, как изменился образ жизни после 2020 года. Мы наглядно увидим, насколько массовой стала дезурбанизация, как изменилась маятниковая миграция, произошла ли "оседлость", изменилась ли структура рынка труда и образования", - пояснила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Как проходит перепись

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Изначально планировалось, что она состоится в 2020 году. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Отмечалось, что цифровизация переписи сократит расходы на ее проведение в два раза. Всего на весь срок подготовки и проведения переписи планировалось потратить 32 млрд рублей. Причем большая часть этих средств запланирована на зарплаты переписчиков.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции при переписных мероприятиях. Так, в ведомстве рекомендуют на переписных участках проводить регулярно дезинфицирующие мероприятия, а также обеспечить всех граждан, которые придут на переписные участки, масками. К работе в рамках переписных мероприятий Роспотребнадзор рекомендует привлекать сотрудников, имеющих иммуноглобулин G(IgG) к COVID-19 в защитных титрах.