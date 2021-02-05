Мурашко рассчитывает на улучшение обстановки по коронавирусу в России к лету

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в стране к лету, для этого предпринимаются все необходимые меры. Об этом он сообщил в пятницу на совещании с заместителями руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителями органов управления здравоохранением регионов.

"Мы на это рассчитываем, - сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы сегодня уже начали активные действия и февраль для нас такой знаковый и переломный момент".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 934 606 случаев заражения, выздоровели 3 413 495 человек, умерли 75 732. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.