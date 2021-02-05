Свидетель написал заявление в СК на Навального, возмутившись оскорблением ветерана

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свидетель по делу в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана, житель Пензенской области Владимир Антипов, сообщил, что высказывания блогера оскорбили его патриотические чувства и задели "священные чувства", передает корреспондент ТАСС из Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело.

"Я увидел ролик с высказыванием ветерана Игната Артеменко и комментарий Навального, где он назвал ветерана холуем и предателем. Это задело мои священные чувства и моральную честь", - сказал свидетель. Антипов рассказал, что является неравнодушным гражданином и действовал по своей инициативе, написав заявление в столичное управление СК и приехав из Пензенской области в Москву для дачи показаний.

Навальный обратился к свидетелю с рядом вопросов, которые были сняты судом. До этого суд допросил соседку ветерана Галину Моргулис, 1926 года рождения, которая сообщила, что знакома с делом по сюжетам на телеканалах. Суд снял почти все вопросы Навального, адресованные ей, после чего он отказался от дальнейших попыток задавать ей вопросы, пожелав "всего хорошего". "И вам всего хорошего, не обижайте больше пожилых людей", - сказала свидетельница. При этом на вопрос Навального о ее пенсии женщина ответила, что довольна ею.

Суд также выслушал показания сиделки ветерана, рассказавшей о его переживаниях после того, как он увидел комментарий Навального. "Полковник увидел, что написал Алексей Анатольевич Навальный, и плакал. Говорил, что он защищал Родину, а его назвали предателем. Ему стало плохо", - сказала свидетель. Она сообщила, что работает сиделкой у Артеменко четыре года, и все это время он относился к ней очень уважительно и многому научил. "Он очень хороший человек. Теперь у него слезы всегда", - отметила она.

Суть обвинений

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня он в Telegram и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.