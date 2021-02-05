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В России более 30% органов управления здравоохранением сменили руководителей в 2020 году

Глава Минздрава отметил, что этот год "был тяжелым для системы здравоохранения"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 30% органов здравоохранения в России в прошлом году сменили руководство, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"2020 год был тяжелым для системы здравоохранения и для руководителей здравоохранения. За последний год более 30% органов управления здравоохранения поменяли руководство", - сказал министр на совещании с заместителями руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителями органов управления здравоохранением регионов.

В пресс-службе Минздрава также рассказали, что во время совещания участники обсудят основные направления развития здравоохранения, в том числе вопросы организации оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, цифровизации здравоохранения, укрепления кадрового потенциала, совершенствования системы обязательного медицинского страхования.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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