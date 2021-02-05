Великобритания заключила предварительный контракт на поставку 50 млн доз вакцины CureVac

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Британские власти заключили предварительное соглашение о покупке 50 млн доз вакцины от коронавируса германской компании CureVac. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

Отмечается, что "50 млн доз новых вакцин будут доставлены в страну позже в этом году в случае возникновения такой необходимости". Правительство Великобритании указало, что после достижения соглашения с CureVac Лондон располагает контрактами на поставку свыше 450 млн доз вакцин от коронавируса от различных производителей.

В сообщении Минздрава королевства подчеркивается, что стороны также договорились сотрудничать при разработке вакцин, которые бы сохраняли свою эффективность при борьбе с новыми штаммами коронавируса. "Вакцины, которые мы уже используем, - безопасны и эффективны против новых штаммов. Однако мы должны быть готовы ко всему, а партнерство с CureVac позволит нам гарантировать высокий уровень защиты от вируса и спасти жизни", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которые были одобрены местным регулятором. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена более 10,5 млн человек - 15,5% населения королевства.

Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Правительство рассчитывает, что к маю первую дозу вакцины от коронавируса получат все жители страны старше 50 лет, а также люди, страдающие заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19, что позволит отказаться от большинства действующих ограничений.